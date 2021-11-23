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США продолжат давить на ОПЕК

США продолжат давить на ОПЕК

США продолжат оказывать давление на страны ОПЕК. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден уже 23 ноября может объявить о начале товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти, чтобы сбить рост цен на топливо.

"Вне зависимости ни от чего мы собираемся продолжать нажим на ОПЕК с тем, чтобы обеспечить соответствие предложения спросу", - цитирует Псаки РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что США продолжат давление на нефтяные компании, получающие рекордные прибыли от высоких цен на топливо внутри страны.

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