Тегеран надеется подписать с Баку соглашение о разработке месторождений нефти и газа на Каспийском море

Азербайджанская делегация во главе с вице-премьером, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном Шахином Мустафаевым проводит в Тегеране встречи, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, в частности, в нефтегазовой сфере. См. Азербайджан и Иран договариваются по газу.

S&P Global Platts пишет, Иран и Азербайджан, члены альянса ОПЕК+, рассматривают реализацию в ближайшее время ряда энергетических проектов, включая совместную разработку нефтяного месторождения в Каспийском море. В последние годы два производителя нефти развивают сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Баку и Тегеран подписали в 2018 году меморандум о сотрудничестве для совместной работы на нефтяном месторождении, расположенном в водах Каспийского моря.

В 2011 году Иран объявил об обнаружении 50 триллионов кубических футов газа в каспийском месторождении Сардар Джангал, где позднее было добыто около 2 миллиардов баррелей нефти. Иранские нефтяные чиновники ранее заявляли, что разработка резервуара требовала глубоководной технологии, которой у Ирана нет.

После распада Советского Союза в 1991 году многочисленные споры препятствовали развитию нефтегазовой промышленности и инфраструктурных проектов на Каспии. В 2018 году пять прибрежных государств Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан - подписали конвенцию, обеспечивающую правовую основу для совместного доступа к региону и его ресурсам.

Азербайджан рассчитывает к 2025 году увеличить добычу газа примерно до 47,5 млрд кубометров, заявил 28 октября заместитель министра энергетики страны Камал Аббасов, который долгое время работал в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и в 2009-2013 годах был начальником Управления экспорта газа. Азербайджан стремится увеличить производство газа как для внутреннего потребления, так и для будущего экспорта. Производство в прошлом году составило 37 млрд кубометров, сказал Аббасов во время веб-семинара, организованного Международным энергетическим форумом.

Согласно данным, опубликованным 4 ноября государственной энергетической компанией SOCAR, добыча сырой нефти в Азербайджане снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 587 тыс. баррелей в день в октябре. Это указывает на то, что добыча в октябре была значительно ниже квоты Азербайджана, установленной в рамках соглашения ОПЕК +, которая составляла 640 тыс. баррелей в сутки. Данные SOCAR не включают конденсат, который исключен из квот стран ОПЕК и стран, которые не входят в ОПЕК.

Между тем, согласно последнему исследованию ОПЕК+ S&P Global Platts, Иран в октябре добыл 2,52 миллиона баррелей в сутки. Напомним, что три члена ОПЕК – Иран, Ливия и Венесуэла – освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.