Иран не подрывал веру американских избирателей и не запугивал их

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил Вашингтон за введение санкций в отношении шести иранских граждан и одного юридического лица за предполагаемую попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, пишет Caspian News.

"Иран рассматривает новые санкционные меры США как продолжение неудавшейся политики максимального давления Трампа и как действия из отчаяния… Санкции не имеют легитимности… Подобного рода игры с обвинениями со стороны правительства США, которое имеет долгую историю вмешательства в разных странах в различных формах, считаются необоснованными и призваны обмануть общественность в Америке", - заявил Саид Хатибзаде.

На минувшей неделе министерство финансов США охарактеризовало шесть иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо как "акторов, спонсируемых государством". Министерство наложило на них санкции за стремление "посеять рознь и подорвать веру избирателей в избирательный процесс в США", одновременно распространяя дезинформацию в социальных сетях.

В тот же день министерство юстиции США предъявило обвинение двум из этих акторов в участии в "скоординированной и многогранной кампании с использованием киберпространства с целью запугать и повлиять на американских избирателей и иным образом подорвать доверие избирателей".

Хатибзаде также раскритиковал конференцию по Ирану, состоявшуюся в столице Саудовской Аравии 17 ноября. На мероприятии присутствовали спецпосланник США по Ирану Роберт Малли, официальные лица из E3 (Великобритании, Германии и Франции) и Совета сотрудничества стран Персидского залива. В совместном заявлении участники конференции "подтвердили свою решимость продолжать решать более широкие проблемы безопасности в регионе". Стороны обсудили "дестабилизирующие действия Ирана в регионе", включая "использование и передачу баллистических ракет и БПЛА, которые привели к нападениям на региональных партнеров". Кроме того, участники подтвердили свою "озабоченность и осуждение такой дестабилизирующей деятельности".

Хатибзаде сказал, что встреча и последующее заявление - "настолько сфабрикованы, претенциозны и незаконны, что не заслуживают ответа". "Правительство США как нарушитель резолюции 2231 и сторона, вышедшая из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и несущая ответственность за текущую ситуацию, как единственная страна с историей использования ядерного оружия, с черным списком многочисленных вмешательств во внутренние дела разных стран, а также главный продавец оружия и боеприпасов разным частям мира, вновь пытается создать кризис и кампанию против Ирана, - подчеркнул он.

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН, принятая 20 июля 2015 года, поддерживает СВПД, а также налагает ограничения на Иран, связанные с ракетами и оружием. В документе содержится настоятельный призыв к Ирану воздерживаться от работы над баллистическими ракетами, предназначенными для обеспечения доставки ядерного оружия в течение восьми лет после СВПД.