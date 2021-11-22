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За главный приз кинофестиваля в Минске будет бороться казахстанский фильм "Огонь"

За главный приз кинофестиваля в Минске будет бороться казахстанский фильм &quot;Огонь&quot;

В Беларуси проходит XXVII Минский международный кинофестиваль "Листопад".

В конкурсную программу вошла картина "Огонь" режиссера Айжан Касымбек, всего в основном конкурсе игрового кино будут участвовать 13 фильмов.

Кинофестиваль "Листопад" продлится до 26 ноября, на смотре будут представлены более 100 картин, как игровых, так и документальных. В фестивале, который проходит под слоганом "Кино - симфония единства", участвуют фильмы из 45 стран мира.

Кинофорум "Листопад" проводится в Минске с 1994 года. В этом году его организатором выступила Национальная киностудия "Беларусьфильм".

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