Глава МАГАТЭ озвучил ожидания от визита в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется в результате визита в Ирана наладить плодотворный канал для прямого диалога. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дипломат отметил, что направляется в Тегеран, где у него запланированы встречи с иранскими официальными лицами, на которых планируется получить ответы на пока не решенные вопросы.

Итогом визита, добавил Гросси, должно стать создание плодотворного канала для прямого диалога, основанного на сотрудничестве, чтобы МАГАТЭ могло вернуться к своей важной деятельности по проверкам на иранских атомных объектах.