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Рецидивисты украли полтонны отрубей на Ставрополье

Рецидивисты украли полтонны отрубей на Ставрополье

Подозреваемых в краже нашли и задержали в Петровском городском округе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю

В дежурную часть с заявлением о краже пришел сотрудник одной из организаций села Николина Балка. Он рассказал, что неизвестные украли со склада пшеничные отруби.

Участковые выяснили, что к пропаже отрубей причастны двое ранее судимых мужчин 47 и 29 лет, также работавшие на складе.

"Мужчин доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном и пояснили, что ночью проникли на территорию базы и погрузили в автомобиль 560 кг гранулированных пшеничных отрубей. Со слов граждан похищенное они собирались продать, а деньги поделит", - отметили в полиции.

Сейчас отруби изъяты, после необходимых процессуальных действий их вернут законному владельцу.

Открыто уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

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