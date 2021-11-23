Россия и Швейцария нарастили товарооборот на 11% с начала года

С января по сентябрь 2021 года товарооборот между Россией и Швейцарией вырос на 11,2% - до $4,4 млрд.

"Позитивную динамику двусторонних отношений отражает и статистика: по итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объемов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил $4,4 млрд", - , сообщается в пресс-релизе Минфина РФ по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

Швейцария входит в десятку главных иностранных инвесторов в российскую экономику, европейское государство занимает восьмое место. В России многие годы работают такие компании, как Nestle, ABB, Tetra Pak, LafargeHolcim, Roche, Novartis.