Квест по событиям Великой Отечественной войны организовали в Ташкенте

Международная историческая акция "Наша Победа", посвященная вкладу народов СССР в победу в Великой Отечественной войне, состоялась в центральном парке имени Мирзо Улугбека в Ташкенте.

Инициаторами проведения данного мероприятия выступила организация "Волонтеры Победы". Они получили поддержку в представительстве Россотрудничества.

В квесте приняли участие более 70 человек разного возраста. Среди почетных гостей была жительница блокадного Ленинграда Валерия Саприко.

Как заявил координатор международной команды "Волонтеры победы" в Узбекистане Сергей Ежков, основной целью акции является популяризация и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"Мы погружаем участников в годы Великой Отечественной войны и предлагаем им пройти города, которые сыграли важную роль в победе над немцами. Важно всегда помнить нашу общую историю и передать ее молодому поколению", - приводит его слова Sputnik Узбекистан.

Глава Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти, популяризации истории. По его словам, подобные мероприятия помогут заинтересовать молодых людей изучением исторических событий и вовлечь их в движение помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке.