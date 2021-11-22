В общественных зонах "Эльбруса" заработает бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi станет доступным в общественных зонах курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с зимнего сезона 2021/2022, сообщил гендиректор Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"В планах зимнего сезона 2021-2022 гг. развернуть публичный Wi-Fi на территории общественных зон курорта Эльбрус", - рассказал он, выступая по видеосвязи на заседании межведомственной комиссии по вопросу обеспечения комплексной безопасности в районах нахождения туристских ресурсов в КБР.

Тимижев уточнил, что уже подготовлен календарь мероприятий, - передает ТАСС.