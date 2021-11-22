Россиянам рассказали, когда появится "долгосрочная" вакцина от коронавируса

Изобретение вакцины от коронавируса, срок действия которой составит от пяти до 10 лет, зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Срок действия "Спутник V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не на один год и, может, не два, а гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются, по всей видимости, очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить", - сказал он, передает РИА Новости.

"Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", - пояснил Гинцбург.