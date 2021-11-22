"Зенит" намерен сохранить своего лидера, предложив ему новый контракт

Футбольный клуб "Зенит" намерен сохранить своего нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, петербуржцы собираются в декабре возобновить с 26-летним форвардом сборной Ирана переговоры о продлении контракта, передает Sportbox.ru.

При этом источник отметил, что приоритетным вариантом для представителей Азмуна по-прежнему является поиск для игрока клуба одной из топовых лиг Европы.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил на своей странице в Twitter, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун решение не продлевать контракт с российским клубом.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард сыграл 12 матчей в чемпионате России, на его счету семь голов и одна голевая передача.