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Кадыров предложил СМИ указывать национальность всех преступников

Кадыров предложил СМИ указывать национальность всех преступников

Если СМИ считают, что запрет на указание национальности преступника ограничит свободу слова, то им стоит указывать национальность всех совершивших правонарушение, а не только выходцев с Кавказа, - такое предложение глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил в своем канале в Telegram.

Ранее парламент Чечни внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности и вероисповедании преступника.

"Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только "ЗА"! К примеру, за 9 месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство - не кавказцами", - подчеркнул Кадыров.

Соответственно, обратил внимание он, следуя логике противников законопроекта, надо сообщать национальность преступника в каждом случае - только так, по мнению главы Чечни, можно обеспечить "полное равноправие", в противном случае Россию ждут беспредел и анархия.

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