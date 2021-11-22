Кадыров предложил СМИ указывать национальность всех преступников

Если СМИ считают, что запрет на указание национальности преступника ограничит свободу слова, то им стоит указывать национальность всех совершивших правонарушение, а не только выходцев с Кавказа, - такое предложение глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил в своем канале в Telegram.

Ранее парламент Чечни внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности и вероисповедании преступника.

"Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только "ЗА"! К примеру, за 9 месяцев этого года в России совершено более полутора миллиона преступлений, из них абсолютное большинство - не кавказцами", - подчеркнул Кадыров.

Соответственно, обратил внимание он, следуя логике противников законопроекта, надо сообщать национальность преступника в каждом случае - только так, по мнению главы Чечни, можно обеспечить "полное равноправие", в противном случае Россию ждут беспредел и анархия.