Власти КБР отменили детские новогодние представления

Коронавирусные ограничения вынудили руководство Кабардино-Балкарии перевести новогодние елочные хороводы для детей в этом году в необычный формат: для них готовится праздничная телетрансляция, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Показ представлений запланирован 25-30 декабря 2021 года и 2-5 января 2022 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В то же время месте с тем к предстоящему празднику дети со всех районов и городов КБР из многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники интернатов получат 12 тыс подарков от правительства региона, - добавили в пресс-службе.