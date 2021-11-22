Адвокат: Саакашвили пытали в Глданской тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Глданской тюрьме подвергался пыткам и нечеловеческому обращению, об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

По его словам, его подзащитный находится в более тяжелом состоянии, чем он ожидал, так как после 50-дневной голодовки быстро вернуть здоровье невозможно.

"Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что также влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения", - цитирует Садзаглишвили РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что с юридической точки зрения такая возможность есть - более того, в ряде стран такие ситуации заканчиваются полным освобождением заключенного. Именно это, считает защитник, и необходимо сделать с Саакашвили, то есть освободить его "как жертву пыток", чтобы он мог лечиться на свободе.