Стало известно, кто возглавит делегации Госдумы в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

Совет Государственной Думы сегодня на заседании утвердил состав думской части делегаций РФ в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ (ПАСЕ и ПА ОБСЕ), их снова возглавит вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Сегодня на Совете согласовали состав депутаций в международные парламентские ассамблеи. Вместе с коллегами из всех фракций будем отстаивать интересы страны в межпарламентских организациях", - цитирует его ТАСС.

По словам источника, в думскую часть делегации в ПАСЕ вошли 22 человека, в том числе от "Единой России" Евгений Попов, Олег Морозов, Мария Бутина, Светлана Журова, Ирина Роднина и несколько других депутатов. От КПРФ в работе органа примут участие Юрий Афонин, Леонид Калашников и Георгий Камнев. ЛДПР представят Леонид Слуцкий и вице-спикер Борис Чернышов. От "Справедливой России - За правду" поедут Анатолий Аксаков и Алексей Чепа. "Новые люди" выдвинули лидера фракции Алексея Нечаева.

В работе ПА ОБСЕ от Госдумы будут участвовать Николай Брыкин, Евгений Нифантьев, Татьяна Кусайко, Артем Туров и Павел Федяев от ЕР; Алексей Корниенко от КПРФ; Леонид Слуцкий от ЛДПР; Дмитрий Гусев от "Справедливой России"; вице-спикер Владислав Даванков от "Новых людей".