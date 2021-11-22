Источники: Байден прибегнет к нефти из стратегического запаса

США начнут использовать нефть из своего стратегического запаса, соответствующее заявление президент Джо Байден намерен сделать в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, оно может прозвучать уже завтра, уточняет "Интерфакс".

Одновременно с Вашингтоном об аналогичных мерах могут заявить Нью-Дели, Токио и Сеул.

Bloomberg оценивает это как "беспрецедентное усилие крупных стран-потребителей по снижению цен на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

Уточняется, что, по предварительным оценкам, США могут задействовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса.