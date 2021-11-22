Эрдоган заявил о бессмысленности экономического давления на Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, выступая в в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление на страну, в том числе путем дестабилизации ее финансовой системы.

"Мы видим игру, в которую играют те, кто хочет выбить нашу страну из колеи с помощью обменных курсов, процентных ставок и повышения цен. Мы же продолжим следовать собственному "плану игры", - заявил турецкий лидер, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Турция выйдет победительницей из нынешней "экономической освободительной войны", так же, как прежде преодолевала различные "ловушки и невзгоды", - отметил Эрдоган, подчеркнув, что власти страны намерены пресечь попытки чрезмерного повышения цен под предлогом роста обменного курса.

Также правительство страны намерено задействовать опыт Турции в области управления финансовыми кризисами на фоне "критического периода, который переживает мир", - добавил президент, пояснив, что Турция нацелена на проведение экономической политики, ориентированной на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на "замкнутый круг высоких процентных ставок".