Осетинские садоводы получат новое плодохранилище

К марту будущего года североосетинское агропредприятие "Казачий хутор" планирует построить плодохранилище на 50 тыс т, - сообщил учредитель предприятия Сергей Кациев.

"Планируется строительство плодохранилища на 50 тыс т, а также расширение яблоневого сада на 1 тыс га", - рассказал Кациев при посещении предприятия вице-премьером Александром Новаком, передает ТАСС.

Уже сейчас яблоки, выращенные в садах предприятия, поставляются в регионы страны, в перспективе планируется выход продукции на зарубежный рынок.

Напомним, "Казачий хутор" находится в станице Архонская Пригородного района Северной Осетии. При посадке его садов используются итальянские саженцы яблони, а обучение североосетинских агрономов, проводят их итальянские коллеги.