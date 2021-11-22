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Зачинщика карабахского конфликта обвинили в особо крупной взятке в Армении

Зачинщика карабахского конфликта обвинили в особо крупной взятке в Армении

Одному из зачинщиков карабахского конфликта, экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение: как рассказали в пресс-службе Антикоррупционного комитета, речь идет о получении взятки в особо крупных размерах.

"Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Армения.

Ранее адвокат обвиняемого Амрам Макинян пояснил, что известная бизнесвумэн Сильва Амбарцумян призналась, что подкупила Саргсяна.

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