Эрдоган дал высокую оценку уровню образования в Турции

Турция за последние 20 лет достигла серьезных успехов во всех сферах образования. Благодаря достижениям последнего периода Турция по уровню и качеству образования конкурирует с ведущими странами мира, в том числе государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - говорится во вступительном слове за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к книге "20 лет образования в Турции: 2000-2019", передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Турецкий лидер отметил, что вплоть до начала 2000-х годов Турция уступала странам ОЭСР по уровню образования, особенно в периоды военных переворотов - страдала сама система образования, однако с приходом к власти Партии справедливости и развития ситуация изменилась.

Были устранены многие преграды на пути образовательной системы, а также была сделана ставка на повышение качества образования и формирование динамично развивающегося высококвалифицированного молодого поколения граждан, - отметил турецкий лидер, заверив, что власти Турции будут и далее активно поддерживать образовательную систему, которая является одной из основ развития страны.