Бригады скорых в Крыму получат в свой арсенал коронавирусные экспресс-тесты

В ближайшее время в арсенале бригад скорой помощи в Крыму появятся экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Эта мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан со спорной симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания, - отметил Аксенов.

Напомним, суточная заболеваемость коронавирусом в Крыму второй день подряд идет на спад – за минувший день было выявлено лишь 814 случаев, сообщили в Минздраве региона.