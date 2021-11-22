Турция начнет разработку нового черноморского газового месторождения весной

Турция завершила инженерно-проектные работы по разработке газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря и уже оформила заказ на поставку труб, - заявил сегодня министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Прокладка газопровода стартует весной 2022 года, - добавил министр, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Напомним, об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа в августе прошлого года объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что добыча газа на участке "Дунай-1" месторождения, запасы которого оцениваются в 405 млрд кубометров, будет налажена к 2023 году.