В КБГУ будут регистрировать нейтрино

В скором времени в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) заработает новая лаборатория по исследованию нейтрино, которая создается в рамках сотрудничества вуза с Баксанской нейтринной обсерваторией Института ядерных исследований Российской академии наук, - сообщил и. о. первого проректора КБГУ Вадим Лесев.

"В университете будет создана оснащенная современным оборудованием лаборатория - Центр новых детекторных технологий регистрации нейтрино, что даст возможность проводить исследования в астрофизике и космологии для более глубокого понимания процессов взаимодействия систем планетарного и галактического масштаба, а также эффективно решать вопросы, связанные с экологией, климатом, изменением ситуации в природе, загрязнением окружающей среды", - рассказал Лесев, передает ТАСС.

Также Лесев напомнил, что в институте физики и математики КБГУ действует лаборатория субатомной и вычислительной физики, которая будет задействована в реализации совместных проектов.