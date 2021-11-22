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МИД Ирана: окно возможностей для полного восстановления СВПД будет открытым не вечно

МИД Ирана: окно возможностей для полного восстановления СВПД будет открытым не вечно

Окно возможностей для полного восстановления сделки по иранской ядерной программе не будет оставаться постоянно открытым, предупредил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заместитель главы МИД ИРИ Али Багери.

"Окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет", - цитирует его ТАСС.

Дипломат призвал сконцентрироваться на переговорах об отмене "несправедливых санкций", которые ранее Вашингтон ввел против Тегерана.

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