МИД Ирана: окно возможностей для полного восстановления СВПД будет открытым не вечно

Окно возможностей для полного восстановления сделки по иранской ядерной программе не будет оставаться постоянно открытым, предупредил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заместитель главы МИД ИРИ Али Багери.

"Окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет", - цитирует его ТАСС.

Дипломат призвал сконцентрироваться на переговорах об отмене "несправедливых санкций", которые ранее Вашингтон ввел против Тегерана.