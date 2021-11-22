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Застрявший под Астраханью теплоход "Абескун" снялся с мели

Застрявший под Астраханью теплоход &quot;Абескун&quot; снялся с мели

Теплоход "Абескун", накануне севший на мель в Волго-Каспийском морском судоходного канале под Астраханью, сегодня в 7:00 самостоятельно снялся с мели. 

Пробоин и утечки нефтепродуктов на судне не обнаружили. Экипаж судна чувствует себя хорошо, - передает "АиФ Астрахань". 

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", теплоход сел на мель в районе 158-го км в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области накануне днем. Судно шло с месторождения имени Филановского в порт Астрахань с восемью членами экипажа.

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