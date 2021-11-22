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Эндокринолог: состояние Саакашвили стабилизируется

скриншот видео МВД Грузии
скриншот видео МВД Грузии

Состояние бывшего президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили стабилизировалось, заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе по итогам его осмотра в Горийском госпитале, где он три дня назад прекратил голодовку, длившуюся 50 лет.

"Все врачи и сам пациент довольны. Состояние стабильное. Ему сделали эхокардиографию, хотя его ничего не беспокоило, показатели в норме", - цитирует врача Sputnik Грузия.

Медик уточнила, что принято решение постепенно сократить дозу витаминов, завтра стартует новая стадия наблюдений, после чего для Саакашвили увеличат калораж, он сможет есть новые продукты.

Через неделю, со следующего понедельника, заключенному назначат новый рацион, которого ему нужно будет придерживаться в течение трех недель.

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