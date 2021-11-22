Власти Северной Осетии определились с инвесторами "Мамисона"

Уже до конца текущего 2021 потенциальные инвесторы будущего горнолыжного курорта "Мамисон" предоставят свои заявки в строительство на сумму более 9 млрд рублей, - сообщил гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев вице-премьеру РФ Александру Новаку в ходе посещения им будущего курорта.

"К строительству более чем 1 950 мест размещения на курорте подключатся инвесторы. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в "Мамисон" более 9 млрд рублей", - рассказал Тимижев, поведав, что первый этап строительства курорта стартует в 2022 году, а уже в зимнем сезоне 2023/2024 будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк, передает ТАСС.

В проект заложено строительство двух канатных дорог гондольного и кресельного типа, систем искусственного оснежения площадью более 260 кв м и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций.

Новак подчеркнул, что региональным властям предстоит большой объем работы, особенно на начальном этапе развития в ближайшие два года, и связано это не только со стройкой, но и с привлечением частных инвестиций и поиском ключевых партнеров.

Присутствовавший на встрече глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что у курорта есть якорный инвестор, который имеет опыт работы в "Красной поляне" и на других курортах.

Планируется, что до 2025 года протяженность трасс "Мамисона" удвоится и появятся еще пять канатных дорог, а до 2030 года на курорте планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс мест размещения, что позволит принимать турпоток до 700 тыс отдыхающих в год.