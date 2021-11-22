Житель Казахстана "повесил" на тестя кредиты на более $10 тыс

Житель Атырауской области взял от лица 65-летнего тестя кредиты на 4,5 млн тенге ($10,3 тыс), о преступлении рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Пожилой мужчина заподозрил неладное, когда начал получать звонки от банков, требовавших оплатить долги.

Узнав, что на него оформлены кредиты, о которых он не знает, потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого, оказавшегося 34-летним зятем потерпевшего, и задержали его.

"Подозреваемый, войдя в доверие тестя, с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оформлял кредиты в различных банках и финансовых организациях на суммы от 55 тыс тенге до 2 млн тенге, в общей сложности 4,5 млн тенге", - цитирует начальника департамента полиции Атырауской области Камзу Умбеткалиева "Мой город".

Он призвал граждан заботиться о конфиденциальности личной информации и банковских счетов.

Открыто досудебное расследование по статье о мошенничестве.