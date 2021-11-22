На Кубани продолжают процветать нелегальные казино

Только за пять дней в ходе проведения спецоперации "Рулетка" кубанские полицейские "накрыли" 15 нелегальных казино, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Операция проходила с 15 по 19 ноября на территории региона - за это время подпольные игорные заведения обнаружили в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Сочи, Новороссийске, Усть-Лабинском, Курганинском, Темрюкском и Отрадненском районах региона, - передает "АиФ-Юг".

Из нелегального оборота правоохранители изъяли 330 единиц игрового оборудования, а также денежные средства в сумме 314 тыс рублей. Изъятые у предполагаемых организаторов подпольных казино компьютеры, мобильные телефоны, черновые бухгалтерские записи и выручка ожидают экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - говорится в сообщении.