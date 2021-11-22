Протесты антиваксеров прокатились по Европе

Крупные города по всей Европе потрясают выступления, недовольных новыми ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Некоторые демонстрации привели к насилию и арестам или превратились в беспорядки, пишет Business Insider.

Протесты для Европы не новы. Люди протестовали против изоляции и ограничений и в 2020 году, и в этом году, поскольку многие европейские страны требуют подтверждения вакцинации для доступа в общественные места. Но теперь цель протестующих – новые ограничения, которые вводятся в самом начале зимы, необходимые для смягчения зимнего всплеска заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения.

Волна насилия

Сотни людей взбунтовались в Роттердаме (Нидерланды) в пятницу. Три человека были госпитализированы после того, как полиция открыла огонь. Был арестован 51 человек. В другом голландском городе, Гааге, в субботу, запускали фейерверки и подожгли велосипеды, а полиция с дубинками использовала лошадей и собак для подавления беспорядков, сообщает BBC. Было арестовано по меньшей мере семь человек.

В Вене (Австрия) десятки тысяч человек выступили против новых ограничений и планов правительства сделать вакцины обязательными в феврале следующего года. Правительство заявило, что эти шаги необходимы, поскольку в стране недостаточно высокий уровень вакцинации.

По данным BBC, тысячи людей выступили против планов сделать вакцины обязательными для работников государственного сектора в городе Загреб (Хорватия).

В Италии тысячи людей собрались в Милане и в Риме, сообщил Il Messaggero. Они протестовали против выдаваемого в стране "зеленого пропуска" - свидетельства, подтверждающего, что кто-то был вакцинирован, прошел тест отрицательный или выздоровел от COVID-19.