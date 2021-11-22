Жительница Владикавказа украла золотую цепь с помощью объявления в газете

В Алагирском районе задержана женщина, совершившая мошенничество с помощью объявления в газете. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Правоохранители завершили расследование многоэпизодного уголовного дела против 57-летней жительницы Владикавказа, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба и мошенничестве.

"Установлено, что женщина, втершись в доверие, украла у кавалера, с которым познакомилась по объявлению в газете, увесистую золотую цепь с крестом и скрылась", - пояснили в полиции.

Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел. Украденное она собиралась сдать в ломбард, но не успела. Цепь с крестом были изъяты и возвращены законному владельцу.

Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением они переданы в суд. Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.