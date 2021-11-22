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"Кайрат" опроверг информацию о размере заработной платы Бердыева

&quot;Кайрат&quot; опроверг информацию о размере заработной платы Бердыева

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором опроверг слухи о размере оклада главного тренера команды Курбана Бердыева.

Напомним, ранее сообщалось, что заработная плата Курбана Бердыева в "Кайрате" составляет $600 тыс в год.

"Футбольный клуб "Кайрат" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, а также считает, что публиковать точный заработок специалиста некорректно в связи с конфиденциальностью условий трудового договора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Кайрата" также призвали болельщиков и СМИ обращать внимание на официальную информацию и быть далекими от сообщений, которые наносят вред имиджу алматинской команды.

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