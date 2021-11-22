ВОЗ признала эталонной российскую тест-систему определения коронавируса

Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России тест-система AmpliTest ("АмплиТест") признана эталонной для выявления коронавирусной инфекции Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - сообщила пресс-служба ФМБА.

"Испытания были организованы Институтом Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом института Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Испытания показали, что тесты, произведенные агентством, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ и имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Напомним, AmpliTest позволяет выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей, она получила регистрационное удостоверение в июле.