Путин сообщил о готовности России бесперебойно снабжать Европу газом

В понедельник, 22 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

В пресс-службе Кремля также отметили, что во время разговора с итальянским премьером Путин подтвердил готовность РФ на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, Путин и Драги позитивно оценили отношения России и Италии, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря.