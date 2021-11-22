Азербайджан и Иран договариваются по газу

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран встретился с министром иностранных дел этой страны Хосейном Амиром Абдоллахианом, который поздравил Азербайджан с первой годовщиной освобождением земель от армянской оккупации.

Подчеркнув принципиальную позицию Ирана в отношении территориальной целостности Азербайджана, Абдоллахиан сказал, что иранские компании готовы участвовать в реконструкции и восстановлении освобожденных азербайджанских земель. В свою очередь, Шахин Мустафаев заявил, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном за 9 месяцев этого года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику стран обеих стран. По словам вице-премьера, сейчас реализуются совместные проекты в сфере энергетики, электроэнергии. "Была обсуждена также нефтегазовая сфера. Совместная рабочая группа продолжает обсуждения, в ближайшее время мы станем свидетелями сотрудничества", - заявил Шахин Мустафаев.

Между тем, как сообщает Eurasianet, Иран и Азербайджан уже достигли принципиального соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Хотя большая часть деталей соглашения пока неизвестна, похоже, что Баку и Тегеран договорились подробно обсудить ряд вопросов по сотрудничеству, от своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран, до разработки нефтяных и газовых месторождений на Каспии, а также поставках газа из Ирана в азербайджанский Нахчыван.

После вчерашней встречи заместителя Шахина Мустафаева с министром нефти Ирана Джавадом Овджи было объявлено, что "в ближайшем будущем будет подписаны новые документы о сотрудничестве в нефтегазовой сфере", сообщило иранское информационное агентство Shana. "Состоялась конструктивная встреча с азербайджанской делегацией, и были достигнуты важные договоренности", - сказал Овджи. Он подтвердил, что между двумя сторонами были достигнуты некоторые договоренности о возможных своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркмению, а также о поставках газа в Нахчыван, при этом было отмечено, что продолжаются переговоры по разработке нефтегазовых месторождений на Каспии.

"Иран и Азербайджан обсудили ряд новых проектов в энергетическом секторе. В связи с этим будут подписаны новые документы", - сказал Мустафаев. Он добавил, что азербайджанская экспертная делегация, которая приехала в Иран, продолжит обсуждение договоренностей.

Овджи отметил, что "в ближайшие недели" будут подписаны дополнительные соглашения "в области нефти, газа и разработки нефтегазовых месторождений на Каспии."

Сообщения о новых соглашениях были объявлены вскоре после того, как стороны устранили напряженность в отношениях и перешли к обсуждению вопросов энергетики, причем новые соглашения, достигнутые в рамках этого сектора, могут оказаться очень прибыльными для обеих сторон.

В 1991 году Нахчыван был отделен от остального Азербайджана территорией Армении, что значительно усложнило подачу газа. В соответствии с соглашением об обмене между Баку и Тегераном, подписанным в 2004 году, Азербайджан поставляет газ в Астару на северо-западе Ирана, и 85% этого объема поступает в Нахчыван - разница составляет транзитную плату.

Азербайджан уже давно намеревается пересмотреть условия соглашения, и возможно, что готовность Турции проложить газопровод в Нахчыван сделала Тегеран более сговорчивым. Вопрос о своповых поставках газа из Туркменистана менее ясен. Комментируя соглашение по Туркменистану, Овджи мог иметь в виду, что Иран будет поставлять свой газ в Нахчыван, как и раньше, а взамен получать от Баку туркменский газ вместо азербайджанского газа, поставляемого через Астару. Также он мог иметь в виду новое соглашение по обмену, согласно условиям которого Иран будет поставлять газ, предназначенный для собственного внутреннего потребления, собственно Азербайджану и заменять этот газ поставками туркменского газа. Такое соглашение позволило бы Азербайджану удовлетворить растущие внутренние потребности без импорта российского газа или сокращения экспорта в Турцию и Европу. Однако Турция в настоящее время сталкивается с двойным энергетическим ударом: рекордный спрос на газ превышает текущие импортные договоренности страны, дефицит в ближайшее время усугубится истечением в декабре нескольких контрактов на поставку российского газа.

В последние месяцы Анкара работала над увеличением экспорта газа как из Азербайджана, так и из Ирана - что, вероятно, будет труднее реализовать в случае соглашения о своповых поставок иранского газа в Азербайджан. Но заключение соглашения также может убедить Анкару ускорить строительство газопровода в Нахчыван.

Соглашение о Каспии вызывает еще больше вопросов. Овджи упомянул только соглашение по разработке нефтегазовых месторождений на Каспии, не уточняя, что именно оно будет в себя включать. Министр нефти Ирана мог иметь в виду совместную разведку неразбуренных участков на морской границе между двумя странами, или, в качестве альтернативы, использование Ираном обширного опыта государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR по разработке глубоководных месторождений для разведки запасов в иранском секторе Каспийского моря.

В 2011 году Иран объявил об открытии на шельфе Каспийского моря месторождения Сардар Джангал, запасы которого оцениваются в 1,4 млрд кубометров газа и 2 млрд баррелей нефти. Но месторождение расположено слишком глубоко для разработки иранскими нефтяными компаниями - на глубине 700 метров. Энергетической отрасли страны препятствуют введенные США санкции, препятствующие как покупке высокотехнологичного оборудования, так и найму международных нефтесервисных компаний для разработки более сложных нефтегазовых месторождений страны.