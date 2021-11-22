Отравление целой семьи стало поводом для уголовного дела в Ереване

Уголовное дело открыто по факту гибели одного и отравления еще троих человек в Ереване. Такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Расследование ведется по факту производства или продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности. По предварительным сведениям, погибший мужчина и трое пострадавших были членами одной семьи, ЧП произошло у них дома, пишет Sputnik Армения.

Напомним, ранее МЧС Армении распространило сообщение об утечке из кухонного газового котла в квартире, в результате чего 52-летний мужчина погиб, еще трое были доставлены в больницу.