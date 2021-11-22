Цены на Ставрополье будут мониторить парламентарии

К мониторингу цен на продукты на Ставрополье подключатся Депутаты Думы Ставропольского края – это необходимо для выработки законодательных решений, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Если от нас нужны законодательные решения, то мы их должны принимать. Для этого нужно понимать, какая ситуация складывается в территориях края, выехать и изучить ситуацию с запасами продовольственных товаров, оценить их количество, состояние, ассортимент", - цитирует пресс-служба председателя краевой Думы Николая Великданя, передает ТАСС.

В крае за последний месяц зафиксировано увеличение стоимости таких продуктов питания, как гречка, картофель, лук репчатый, капуста, яйца куриные, а также все виды мяса – то есть на продукты, составляющие "борщевой набор", и к выработке мер, препятствующих их росту, должны подключиться депутаты, - отметили в пресс-службе.