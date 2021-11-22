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Госсекретарем Дагестана назначен Магомед-Султан Магомедов

Госсекретарем Дагестана назначен Магомед-Султан Магомедов

Госсекретариат Дагестана возглавил депутат народного собрания Магомед-Султан Магомедов, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Глава Дагестана Сергей Меликов назначил Магомед-Султана Байболатовича Магомедова государственным секретарем Дагестана. Указ об этом глава республики подписал сегодня", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Основные задачи, возложенные на госсекретаря - содействие обеспечению реализации государственной политики в экономической и социальной сферах, а также информирование главы Дагестана об общественно-политической ситуации и социально-экономическом положении в муниципальных образованиях субъекта.

Напомним, ранее эту должность занимал бывший глава администрации города Дербента Хизри Абакаров.

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