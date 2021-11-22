В Совете Федерации исключили использование российских ВС на Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире телеканала "Россия-24", что вооруженные силы РФ никогда не использовались на юго-востоке Украины.

"Никто не вспоминает всю современную историю международных отношений, в ходе которой Россия ни разу ни на кого не нападала. <…> Нигде ни разу Россия не использовала свои вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию", - поведал Косачев.

В частности, он отметил, что в Грузии проводилась операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и юго-востоком Украины ВС России в принципе не использовались. "И, разумеется, использоваться никогда не будут", - добавил сенатор. Косачев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые, по мнению Вашингтона, свидетельствуют о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к возможному нападению на Украину.