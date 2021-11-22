«ОКНА». ЭКСКЛЮЗИВ. Судьба иранской «ядерной сделки». Гость: Михаил Ульянов
«Окна» - авторский проект российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа», ведущий программы - эксперт клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов.
Данный эксклюзивный выпуск программы посвящён судьбе иранской «ядерной сделки» или как ее сокращенно называют СВПД. Гость сегодняшнего эксклюзивного выпуска передачи - Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов