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Пожар, начавшийся после взрыва в частном доме, потушили в Махачкале (ФОТО)

ГУ МЧС по Дагестану
ГУ МЧС по Дагестану

Пожар, возникший в результате взрыва газа в частном двухэтажном доме в Махачкале, потушен, об этом сообщается на странице ГУ МЧС по Дагестану в Instagram.

"В 15:29 пожар в г. Махачкале был локализован на площади 120 кв м. В 16:00 - ликвидация пожара", - уточнили в ведомстве.

Сейчас спасатели разбирают завалы и ведут поиск пострадавших, в работах участвует и кинологическая служба.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что в результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали, еще один раненый может оставаться под завалами.

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