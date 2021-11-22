Хабиб Нурмагомедов открыл баскетбольную площадку в махачкалинской школе

Сегодня в одной из школ Махачкалы торжественно открылась новая баскетбольная площадка – событие ординарное, но в ееторжественном открытии приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

"Мы, дагестанцы любим не только борьбу и единоборства - мы любим и командные игры. Если у нас будет развиваться этот вид спорта, я считаю, что мы можем достичь в нем успехов, потому что баскетбол - это тоже единоборство, игроки борются за мяч, а бороться мы умеем", - сказал Нурмагомедов на открытии площадки, передает ТАСС.

Площадка построена на средства фонда "Кириленко - детям" при поддержке РФБ. На ней не только площадка 3х3 для игры в баскетбол, но и октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.

Кириленко подчеркнул, что в реализации проекта есть заслуга и самого Хабиба, который уже в течение трех-четырех лет он помогает фонду "Кириленко детям": "Он подписывает различные вещи автографами, мы их продаем, и на эти деньги есть возможность строить такие великолепные площадки", - отметил глава РФБ.