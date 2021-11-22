Байден решил оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Президент США Джо Байден принял решение повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении приводятся также цифры восстановления экономики США после пандемии коронавируса COVID-19: за последние 10 месяцев в экономике создано 5,6 млн рабочих мест, а безработица упала до 4,6%, передает РИА Новости.

При этом Байден выдвинул на пост замглавы ФРС Лаэль Брэйнард, которая считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за должность главы ФРС.

Напомним, четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.