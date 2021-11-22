Главная » Новости
Азербайджан Иран

Байден решил оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Байден решил оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Президент США Джо Байден принял решение повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении приводятся также цифры восстановления экономики США после пандемии коронавируса COVID-19: за последние 10 месяцев в экономике создано 5,6 млн рабочих мест, а безработица упала до 4,6%, передает РИА Новости.

При этом Байден выдвинул на пост замглавы ФРС Лаэль Брэйнард, которая считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за должность главы ФРС.

Напомним, четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.

1480 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!