Исламские лидеры призвали прививаться российских мусульман

Российские мусульманские деятели в проповедях и при личном общении призывают верующих вакцинироваться, поскольку исламская религия требует от ее последователей сохранять здоровье свое и окружающих, - сообщил первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

"В мусульманском вероучении религия как раз и помогает вводить в оборот все рациональные вещи. Поэтому мы со ссылками на изречения пророка Мухаммеда и его сподвижников обращаемся к нашей умме с тем, что необходимо вакцинироваться. Про все те заболевания, которые имели в прошлом массовый характер, говорили мусульманские ученые, богословы, врачи. И если это способствует сохранению организма, сохранению жизни и здоровья людей, мусульмане должны быть очень последовательны в этом", - рассказал Мухетдинов, передает ТАСС.

Один из самых главных постулатов ислама звучит как "не вредите самим себе и не вредите окружающим людям", и исходя из этого базового принципа, изречения пророка Мухаммеда, мусульмане и строят свою деятельность, - напомнил заместитель муфтия, отметив, что глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин первым среди сотрудников управления вакцинировался, вакцинировалась его супруга, и на своем личном примере он показал и обязал нас как своих единомышленников вакцинироваться.

Мусульманские лидеры в России "очень настоятельно" призывают людей вакцинироваться и соблюдать все необходимые санитарные нормы во время пятничных богослужений и во время пятикратной молитвы в мечетях, - добавил он.