Мать продала новорожденного сына за 100 тысяч рублей в Москве

В Москве открыто уголовное дело против 26-летней женщины, подозреваемой в продаже собственного ребенка (п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по столице.

Как считает следствие, подозреваемая, преследуя корыстные побуждения, опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного сына. При переписке с возможными родителями мать потребовала за младенца требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тыс рублей.

Достигнув договоренности, она прилетела в Москву. Сегодня, в одном из отелей на территории Нижегородского района, женщина получила деньги и отдала ребенка покупательнице, а также написала расписку.

Однако на самом деле сделка проходила в рамках оперативных мероприятий, так что преступление было пресечено, а мать - задержана.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение.

"Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в ведомстве.