ВВС Турции ликвидировали трех террористов на востоке страны

Во вторник, 22 ноября, в турецкой провинции Битлис были нейтрализованы трое террористов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

Боевики были ликвидированы при поддержке ВВС Турции в ходе седьмого этапа антитеррористической операции Eren Kıs, передает агентство Anadolu.

Ранее сегодня сообщалось, что спецназ полиции и жандармерия Турции начали в провинции Битлис седьмой этап антитеррористической операции Eren Kıs. Цель операции - ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.