Главная » Новости
Азербайджан Иран

Авария на ТЭЦ оставила без тепла часть жителей Кизляра

Авария на ТЭЦ оставила без тепла часть жителей Кизляра

Сегодня днем на одной из теплоэнергоцентралей дагестанского Кизляра произошло аварийное отключение центрального отопления, оставившее без тепла более 12,5 тыс. человек, в том числе 3650 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Без теплоснабжения остались 52 дома, 4 детских сада, 2 школы, а также кожно-венерологический диспансер, наркологический диспансер и городская взрослая поликлиника, - говорится в сообщении, передает "АиФ Дагестан".

Коммунальные службы планируют завершить аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18:00.

860 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!