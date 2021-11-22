Авария на ТЭЦ оставила без тепла часть жителей Кизляра

Сегодня днем на одной из теплоэнергоцентралей дагестанского Кизляра произошло аварийное отключение центрального отопления, оставившее без тепла более 12,5 тыс. человек, в том числе 3650 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Без теплоснабжения остались 52 дома, 4 детских сада, 2 школы, а также кожно-венерологический диспансер, наркологический диспансер и городская взрослая поликлиника, - говорится в сообщении, передает "АиФ Дагестан".

Коммунальные службы планируют завершить аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18:00.