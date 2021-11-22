Цены на икру в России бьют рекорды - при отсутствии дефицита

Несмотря на успешную путину Дальнем Востоке, цена красной икры в розницу сейчас на 30% выше, чем годом ранее - ее стоимость впервые за историю наблюдений превысила 5 тыс рублей за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Уточняется, что до такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года.

"За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.", - приводит данные РБК.

В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в стране не наблюдается: ее производство в первые девять месяцев этого года увеличилось вдвое в годовом выражении (с 9,9 тыс т до 20,7 тыс т) и на четверть превысило потребности внутреннего рынка (около 16-17,5 тыс т).

В ведомстве добавили, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке достиг порядка 538 тыс т, что больше прошлогодних показателей на 20%, а в целом в истории российского промысла этот показатель занимает третье место.