Еврокомиссия обсудит меры в отношении компаний, причастных к перевозке мигрантов

Во вторник, 23 ноября, на заседании коллегии еврокомиссаров будут обсуждаться меры в отношении транспортных компаний, которые причастны к перевозке мигрантов на границу Беларуси и Европейского союза. Об этом заявила сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Европейские комиссары обсудят возможные меры против транспортных компаний, которые замешаны в незаконной перевозке людей в направлении ЕС", - сообщила она.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.