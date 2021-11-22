Крым не увидит украинскую воду – Верещук

Украина ни при каких условиях не возобновит подачу воды в российский Крым, - заявила сегодня новый вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - заявила Верещук, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление подачи воды на полуостров, передает РИА Новости.

Ранее после рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала по статье об экоциде. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.